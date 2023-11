Amira Pocher spricht in Podcast über die Trennung von Oliver

In neuem Podcast : «Psychisch an meiner Grenze» – Amira Pocher packt über Trennung aus

Darum gehts Amira startete einen neuen Podcast mit ihrem Bruder Hima.

Die erste Folge dreht sich rund um die Trennung von Olli.

Die 31-Jährige meint, hätte sich Olli mehr angestrengt, wären sie jetzt noch zusammen.

«Ich freue mich auf den neuen Mann in meinem Podcast-Leben.» Mit diesen Worten begrüsst Amira Pocher (31) nicht nur ihren Bruder Hima Aly, sondern auch die Zuhörerinnen und Zuhörer zu ihrem neuen Podcast «Liebes Leben – mit Amira & Hima». Und sie deutet damit auch direkt an, dass in der ersten Folge die Trennung von ihr und Oliver Pocher (45) als Thema im Mittelpunkt steht.

Amira und Oliver stritten sich vor Podcast-Aufnahmen

Es sei damals eine «geile Zeit» gewesen, für die sie auch dankbar sei, aber sie finde das Podcast-Aus mit Oliver «jetzt nicht allzu schade, weil es ist gerade in den letzten Monaten auch für mich nicht einfach gewesen, sich da mit sehr vielen privaten Themen trotzdem hinzusetzen und normal und happy über alles zu sprechen», erklärt sie.

«Hey, Amira ist immer so abweisend», hätten viele Menschen gesagt – und das dann als arrogant eingestuft. «Das können die Leute ja auch nicht verstehen, wenn du dich zum Beispiel komplett zoffst und dann sagst: ‹Ja okay, wir müssen aber in einer Stunde den Podcast abliefern.› [...] Das ist sehr, sehr schwierig und das haben die Leute auch fehlinterpretiert.» Sie habe es eben nicht immer ganz verstecken können. Und auch auf die wöchentlichen Schlagzeilen habe sie überhaupt keine Lust gehabt.

Amira und Oliver Pocher sind «schon lange getrennt»

Er werde viel auf die Trennung seiner Schwester angesprochen, erzählt Hima. «Du bist ja jetzt getrennt», beginnt er und Amira fällt mit einem «Ich bin schon lange getrennt. Überraschung!» ein. «Offiziell, weiss ich nicht, seit zwei, drei Monaten. Und inoffiziell, könnt ihr euch vorstellen, dass man sich nicht trennt von heute auf morgen – und dann direkt die ‹ Bild›-Zeitung anruft. [...] So was ist ein langer Prozess und die Öffentlichkeit weiss das natürlich nicht.»

Die beiden vergangenen Wochen seien vielleicht nicht «die schwierigsten meines Lebens» gewesen, aber sie seien schon in der Top drei. Amira Pocher sei «körperlich und psychisch an meine Grenzen gekommen. Das war nicht schön.» Die eine Seite seien die Medien, die andere aber «das Zwischenmenschliche». «Mir geht es um die Leute in meinem Umfeld. Mir geht es um den Mann, mit dem ich zwei Kinder in die Welt gesetzt habe. Mir geht es um andere Parteien, die sich jetzt gerade einfach auf meinen Stuhl setzen, ohne mit mir auch nur ein Wort davor gesprochen zu haben – oder mich gefragt zu haben, wie es mir geht.» Oder es gehe auch um andere, die sich einfach nicht gemeldet hätten.

Hätte Oliver Pocher das gemacht, wären sie noch zusammen

Zwar habe sich Oliver Pocher in den sozialen Medien teils versöhnlich gezeigt, aber «nur weil ein Mann zwei Mal einen Post absetzt und ein paar Zeilen dazuschreibt», mache es das nicht besser. «Die hätten mich noch mehr berührt, wären sie persönlich gekommen. Vielleicht am selben Tag. Aber persönlich kam da ja nie was. Und ich denke mir die ganze Zeit: Hätte Olli so viel Kraft und Power investiert und so hart für unsere Ehe gekämpft, wie er es jetzt tut für seinen eigenen Profit und um mich komplett blöd darzustellen, dann wären wir jetzt noch zusammen.»

Nach ihrem 30. Geburtstag habe es im vergangenen Jahr den ersten «kleinen Wendepunkt» gegeben. Ihre Mutter sei auf Kreta zu Amira gekommen und habe ihr gesagt: «Amira, du hast dich so krass verändert. Du bist so negativ. [...] Ich kenne dich so nicht. Das bist nicht du.» Sie habe damals etwa mit Kraftausdrücken um sich geworfen. Was ihre Mutter der Moderatorin gesagt hatte, habe sie wochenlang beschäftigt. Irgendwann habe sie sich gedacht: «Mama hat einfach recht. Das bin nicht ich.»

