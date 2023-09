Amira und Oliver Pocher: Das passiert beim Ehe-Aus mit ihrem Geld

Das Paar steckte seit längerem in einer Krise, wie sie selbst zugeben.

Was sich seit Monaten abgezeichnet hatte, ist nun endgültig passiert: Oliver Pocher (45) und Amira Pocher (30) haben sich im verflixten siebten Jahr getrennt. Wenn sich ein verheiratetes Paar mit Kindern trennt, gibt es viel zu regeln – darunter auch die Finanzen. Was bei dem einen oder anderen Promi-Paar bereits zu gerichtlichen Auseinandersetzungen geführt hat, haben die beiden längst geregelt.

In einer früheren Folge des Podcasts «Female Finance» mit Host und «Let's Dance»-Kollegin Janin Ullmann (40) offenbart die 29-jährige Zweifach-Mutter und Moderatorin, dass sie und ihr Noch-Ehemann vor der Hochzeit einen Ehevertrag abgeschlossen haben. «Er hat darauf bestanden», meinte Amira. «Ich habe aber auch von mir aus gesagt: ‹Bitte lass uns einen Ehevertrag machen. Ich möchte zu keinem Zeitpunkt, dass du das Gefühl hast, dass ich irgendetwas haben möchte von deinem Geld.›»

Auch habe es im Hause Pocher nie ein gemeinsames Konto gegeben. Entsprechend sei Amira auch der Kontostand ihres Gatten stets unbekannt gewesen. Doch das habe sie stets geschätzt: «Ich habe kein Interesse an seinem Geld, auch wenn das zu Beginn ganz oft gesagt worden ist: Ja, die lässt sich aushalten oder ja, die ist ja nur auf sein Geld und alles aus.»

Damals verriet sie auch, dass Sparbücher für ihre Kinder ebenso inexistent seien: «Ich habe auch nie gute Erfahrungen mit Leuten gemacht, die Geld geerbt haben. Die haben den Bezug zu Geld einfach nicht, weil sie es von Anfang an einfach umsonst hatten. (…) Ich möchte meinen Kindern mitgeben, dass man etwas tun muss für Geld», meinte sie bestimmt.

Die Pochers verfügen über ein beachtliches Vermögen

Im August des letzten Jahres wurde das Vermögen des Komikers laut «Focus» auf rund acht Millionen Euro geschätzt. Pro Jahr soll der TV-Star durch diverse Engagements und Nebenprojekte insgesamt zusätzlich eine Million verdienen. Eigenen Angaben zufolge habe er zudem Geld in Immobilien investiert, die durch ihn oder Verwandte bewohnt werden.

Über die finanzielle Situation der Moderatorin ist hingegen weniger bekannt. Klar ist aber, dass auch sie sich ihre Jobs fürstlich bezahlen lässt. So soll sie allein durch ihre Teilnahme bei «Let’s Dance» eine Gage in Höhe von 160’000 Euro eingesackt haben. Bei anderen Moderationen wird es Branchenkennern zufolge nicht viel weniger sein – eher im Gegenteil. Amira habe sich in den letzten Jahren als erfolgreiche und beliebte TV-Grösse positioniert.