Amira und Oliver kommunizieren nur noch per Whatsapp und über Nanny

Für die Noch-Eheleute würden die gemeinsamen Kinder klar im Fokus stehen. Ihretwegen seien sie auch täglich in Kontakt, wie die «Bild» durch den beiden nahestehenden Quelle in Erfahrung gebracht haben will. Jedoch nicht persönlich, sondern nur via Whatsapp. Zudem sollen sie um jeden Preis ein persönliches Treffen vermeiden wollen. Eine Nanny hilft ihnen derweil, den Alltag mit den zwei- und dreijährigen Söhnen zu managen. Die Scheidung haben laut der deutschen Zeitung derweil weder Oliver noch Amira eingereicht.

Oliver Pocher macht aus der Trennung eine Show

Oliver Pocher gab kürzlich auf Instagram bekannt, dass er aus den Geschehnissen der Trennung eine Comedy-Show mache. Mit «Der Liebeskasper» geht er ab Januar auf Tour in Deutschland. In seiner Story auf Instagram meint er dazu: «Wenn ich einfach mal so Revue passieren lasse, was in letzter Zeit passiert ist, wird es, glaube ich, zumindest für euch, ein lustiger Abend.» Er verspricht einen Abend voller Spass und meint: «Es gibt einiges zu erzählen.»