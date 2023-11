Amira und Oliver Pocher: Letzter TV-Auftritt bei «Wer wird Millionär?»

Es war wohl ihr letzter gemeinsamer Auftritt in einer TV-Show: Amira (31) und Oliver Pocher (45) traten beim diesjährigen «Wer wird Millionär?»-Promi-Specia l trotz ihrer Trennung als Team an, um bei Günther Jauch die Million für den guten Zweck zu holen. Die Aufzeichnung der Sendung fand bereits Mitte Oktober statt, als die beiden noch einigermassen freundschaftlich verbunden waren.

Eigentlich hatte RTL nur Amira in die Show eingeladen. Doch die 31-Jährige bestand eigenen Angaben zufolge selber darauf, zusammen mit ihrem Noch-Ehepartner auf Günther Jauchs heissen Ratestühlen Platz zu nehmen. Oliver sei Fernseh-erprobter, so die Influencerin.

Pocher-Auftritt als «Team»

Bereits am Mittwochabend hatte Oliver auf Instagram Bilder der im Oktober aufgezeichneten Show gepostet und dazu geschrieben: «Wir waren so ein gutes TEAM!» Und tatsächlich schienen er und Amira während ihres Auftritts stets bemüht, den Schein vor laufenden Kameras so gut wie möglich zu wahren. Dennoch fiel auf, dass die Pochers kaum Blickkontakt pflegten, immer mit einem gewissen Abstand nebeneinander sassen und Berührungen vermieden. Bis auf ein Mal, als der 45-Jährige die 14 Jahre jüngere Amira kurz in den Arm nahm (siehe Bildstrecke). Zu Beginn der Raterunde schien vor allem der selten um ein schnippisches Wort verlegene Comedian sichtlich bemüht, keine Pfeilspitzen gegen Amira zu schiessen . Das gelang mit zunehmendem Verlauf des Auftritts immer weniger. Bei der 8000-Euro-Frage angekommen («Womit wedeln gemäss Duden Cheerleader herum?»), zeigten die Pochers deutlich, dass es zwischen ihnen nicht mehr zum Besten steht.

Oliver Pocher: «Bei denen läufts»

Amira Pocher: «Ich muss nach Hause!»

Am Ende scheiterten Amira und Oliver an der 500’000-Euro-Frage («Welcher war der erste fremde Planet, auf dem eine vom Menschen gemachte Sonde erfolgreich landete?»). Da sie sich mit ihrer Antwort nicht sicher genug waren, begnügten sich die beiden mit 125’000 Euro und hörten auf. Allerdings hätte Amira auf die richtige Antwort («Venus») getippt. Und so haderte die 31-Jährige ganz am Ende dann auch noch mit Oliver und sich selbst: «Warum höre ich immer auf dich! (…) Ich krieg Schweissausbrüche. Ich muss nach Hause!»



Und damit wars das. Amira und Oliver Pocher reichten sich kollegial die Hände, freuten sich über das gewonnene Geld für den guten Zweck und verfolgten den Rest des WWM-Specials aus der zweiten Reihe. Dass man die beiden bald wieder zusammen in einer Show sehen wird, ist nach dem Auftritt bei Günther Jauch und der aktuellen medialen Schlammschlacht ziemlich unwahrscheinlich.