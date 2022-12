Dresden : Amok-Alarm – Mann stürmt Radiostudio und schiesst um sich

Am Samstagmorgen sollen in der Dresdner Innenstad Schüsse gefallen sein. Laut der Polizei hat ein 40-Jähriger eine Frau erschossen.

In der Dresdner Innenstadt gilt Amok-Alarm. Wie die Polizei mitteilt, sollen am Samstagvormittag Schüsse gefallen sein. Wie die «Bild» schreibt, handelt es sich um einen 40-jährigen Mann, der festgenommen worden ist. Der mutmassliche Täter soll gemäss der Bild-Zeitung in das Studio von «Radio Dresden» gestürmt sein und dort wild um sich geschossen haben. Senderchef Tino Utassy gegenüber «Bild»: «Zum Glück konnten sich alle Mitarbeiter in Sicherheit bringen.»