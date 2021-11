Fünf Tote und über 40 Verletzte : Amokfahrer (39) von Wisconsin hat ein langes Vorstrafenregister

Der Mann, der mit seinem Ford-SUV in eine Weihnachtsparade in Waukesha raste und dabei fünf Menschen tötete und 40 verletzte, wurde identifiziert: Es handelt sich um den 39-jährigen Darrell Brooks.

Der Fahrer des roten Ford Escape, der 39 Jahre alte Darrell Edward Brooks, war erst vor zwei Tagen für 1000 Dollar Kaution aus dem Gefängnis entlassen worden. Die Vorwürfe an Brooks lauten auf häusliche Gewalt, Gefährdung und Widerstand gegen einen Polizisten, wie Heavy.com berichtet. Er wurde trotz eines früheren noch laufenden Verfahrens aus dem Jahr 2020 am 19. November freigelassen.

Er wurde nach der Todesfahrt vom Sonntag an seinem Wohnort in Milwaukee festgenommen. Der rote SUV ist auf eine ältere Frau eingelöst, die an derselben Adresse an der 19. Strasse lebt.