BMW-Lenker fährt 5 Menschen tot und wirft mit Geld um sich

Guangzhou : Amokfahrer tötet fünf Menschen – dann wirft er mit Geldscheinen um sich

Es geschah am Mittwoch am späten Nachmittag während der Rush Hour: In der chinesischen Millionenstadt Guangzhou überquerten um 17.25 Uhr gerade Dutzende Fussgänger und Fussgängerinnen eine belebte Kreuzung in der Nähe eines grossen Einkaufscenters, als der Fahrer eines schwarzen BMW plötzlich aufs Gas drückte und mitten durch die Passanten fuhr. Dabei erfasste der SUV mehrere Menschen, die auf der Kreuzung liegenblieben. Auf seiner Amokfahrt fuhr der Mann mit seinem Wagen auch einen Verkehrspolizisten auf einem Motorrad um, doch dieser konnte sich unverletzt retten.