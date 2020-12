Laut Nachbarn lebte W. in seinem SUV und verbrachte seine Tage in einer Dönerbude.

Ein Terrorangriff oder eine politisch motivierte Tat scheinen ausgeschlossen: Den deutschen Behörden liegen keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund des Vorfalls in Trier mit mindestens vier Toten und mehreren Verletzten vor. Der Fahrer des Wagens, der in der Fussgängerzone mehrere Menschen erfasste , ist demnach auch nicht als Gefährder eingestuft.

Der Fahrer hielt jedoch ganz gezielt auf seine Opfer zu. Das sagte der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz, am Dienstagabend auf einer Pressekonferenz: «Die Zickzacklinien waren gezielt gewählt, um Menschen zu suchen und ihnen weh zu tun.»

«Er lebte in den Tag hinein und trank»

Eine Nachbarin, die den jungen Bernd W. jahrelang aufwachsen sah, beschreibt ihn als «sonderbaren Einzeltypen». «Ich habe ihn aber oft schreien gehört, wenn es Streit im Elternhaus gab. Er war aufbrausend, manchmal auch aggressiv», so die Zeugin. Eine andere Frau meinte: «Er war komisch, aber das hätte ich ihm nicht zugetraut.»

Nach dem Verkauf seines Elternhauses zog W. aus dem Kreis Trier-Saarburg weg. Mehrere Menschen, die ihn kannten, erzählten, er habe wechselnde Wohnsitze gehabt und als Elektriker gearbeitet. Zuletzt sei W. jedoch arbeitslos gewesen und habe in seinem silbernen Geländewagen gelebt.

Er habe eine Freundin gehabt, die wesentlich älter sei als er. «Er lebte in den Tag hinein und trank. Das war sein Leben», schilderte ein Anwohner. Innerhalb von einem Jahr habe W. das ganze Geld aus dem Hausverkauf ausgegeben.

Auch am Dienstag soll Bernd W. in der Dönerbude seiner Heimatgemeinde getrunken haben. «Er war am Saufen mit seiner Döner-Gang. Er hat sich losgerissen, ist ins Auto gesprungen und nach Trier gefahren», sagt ein Bekannter zu «Focus».