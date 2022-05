Massaker in Texas : «Amokläufe werden nicht durch die Überwachung des Internets verhindert»

«Ich habe gerade meiner Oma in den Kopf geschossen.» Diese Textnachricht verschickte der Attentäter von Texas, Salvador Ramos, kurz bevor er seinen Amoklauf auf die Grundschule startete und dabei 21 Menschen tötete. Die Empfängerin: ein 15-jähriges Mädchen aus Frankfurt am Main.

Er sprach von einer Überraschung

Am 17. Mai teilte Ramos ihr per Videochat mit, dass er soeben eine halbautomatische Waffe gekauft habe. Am Montag dann sei ein Paket mit Munition eingetroffen. Das Mädchen fragte ihn, was er damit vorhabe. Er sprach von einer Überraschung und sie solle «einfach abwarten».