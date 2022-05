USA : Amokläufer erschiesst 14 Schüler und einen Lehrer an texanischer Grundschule

An einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas sind mindestens 14 Kinder und ein Lehrer durch Schüsse getötet worden. Der mit einer Handfeuerwaffe und womöglich einem Gewehr bewaffnete 18-jährige Täter sei vermutlich von Polizisten erschossen worden.

Bei einer Schusswaffenattacke an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas sind mindestens 14 Kinder und ein Lehrer getötet worden. Auch der Angreifer sei tot, sagte der texanische Gouverneur Greg Abbott am Dienstag. Der mit einer Handfeuerwaffe und womöglich einem Gewehr bewaffnete 18-Jährige sei vermutlich von Polizisten erschossen worden.

Der Angriff ereignete sich an einer Grundschule der 135 Kilometer westlich von San Antonio gelegenen Kleinstadt Uvalde. Nach Angaben von Gouverneur Abbott drang der Angreifer, der in Uvalde lebte, in die dortige Robb Elementary School ein. «Er hat – entsetzlicherweise, unverständlicherweise – 14 Schüler und einen Lehrer getötet», sagte Abbott.

Zuvor war die Rede von zwei Toten

Die Sprecherin des Weissen Hauses, Karine Jean-Pierre, erklärte, US-Präsident Joe Biden sei über den Angriff informiert worden. «Er betet für die Familien, die von diesem furchtbaren Ereignis betroffen sind.» Der Präsident wollte sich demnach noch am Dienstagabend (Ortszeit) nach seiner Rückkehr von seiner Asienreise in Washington äussern.

In den USA kommt es regelmässig zu tödlichen Schusswaffenattacken. Davon betroffen sind immer wieder auch Schulen. So erschoss ein 20-Jähriger im Dezember 2012 bei einem Angriff auf die Sandy-Hook-Grundschule in der Stadt Newtown im Bundesstaat Connecticut 20 Kinder und sechs Erwachsene. Am Valentinstag 2018 eröffnete ein damals 19-Jähriger mit einem halb automatischen Gewehr das Feuer auf Schüler und Lehrer seiner ehemaligen Schule in Parkland im Bundesstaat Florida und tötete 17 Menschen.