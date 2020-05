Baden (Ö)

Amokläufer verletzt fünf Personen

Ein Amoklauf im österreichischen Baden hat in der Nacht auf Donnerstag sechs Verletzte gefordert. Ein Mann hat wahllos an drei Tatorten auf Menschen eingestochen. Auch der Angreifer landete im Spital.

Im österreichischen Baden, rund 40 Kilometer von Wien entfernt, kam es am Donnerstagabend zu einem Amoklauf. Nach ersten Informationen von heute.at wurden an drei Tatorten fünf Menschen verletzt. Am Mittwoch gegen 22.30 Uhr wurde im Bereich des Weikersdorfer Platzes in Baden eine Person durch einen vorerst unbekannten Täter mit einem Messer schwer verletzt.