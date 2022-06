Vier Menschen erschossen : Amokläufer von Tulsa tötete seinen Arzt wegen Rückenschmerzen nach OP

Nun ist das Motiv des Amokschützen von Tulsa, Oklahoma, bekannt: Laut einem Brief, den der 45-Jährige bei sich trug, wollte er wegen Rückenschmerzen seinen behandelnden Arzt töten. Die Tatwaffe, ein AR-15-Sturmgewehr, hatte er nur Stunden zuvor gekauft.

Der Todesschütze in einem Krankenhaus in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma hat nach Polizeiangaben seinen behandelnden Arzt wegen Rückenschmerzen erschossen. Tulsas Polizeichef Wendell Franklin sagte am Donnerstag, der Angreifer habe am Vortag einen Arzt, eine Ärztin, eine Rezeptionistin sowie einen Patienten getötet und sich dann selber erschossen. Bei dem als Michael Louis (45) identifizierten Mann sei ein Brief gefunden worden, der deutlich gemacht habe, dass er seinen Arzt töten wollte – «und jeden, der sich in seinen Weg» stellte.