Kontrollierte Abgabe : Ampel-Parteien wollen Cannabis in Deutschland legalisieren

In Deutschland wird voraussichtlich eine Koalition aus SPD, Grüne und FDP die neue Regierung stellen. Die Parteien sollen sich nun auf eine Cannabis-Legalisierung geeinigt haben.

Die Ampel-Parteien wollen einem Bericht zufolge den Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken legalisieren. Darauf habe sich die Koalitionsarbeitsgruppe Gesundheit und Pflege geeinigt, berichtete die Funke Mediengruppe am Donnerstag. «Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein», hielten demnach die Verhandler von SPD, Grüne und FDP in dem Ergebnis-Papier der entsprechenden Arbeitsgruppe fest. Dadurch werde die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet.