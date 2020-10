In Japan kam es in der Vergangenheit zu schweren Unfällen an Ampeln.

Steht die Ampel auf Grün, vibriert das Handy: Ein solches Szenario soll in Japan schon bald zur Realität werden. Dies, weil sich in letzter Zeit schwere Unfälle an den Verkehrssignalen gehäuft hatten. So ist das Lichtsignal auf der anderen Strassenseite für ältere oder sehbehinderte Fussgänger nur schwer zu erkennen. Zwar gab es im ganzen Land schon mehr als 20’000 Ampeln, die ein akustisches Signal bei Grün aussandten, doch wurde dieses wegen Beschwerden von Anwohnern in der Nacht oft deaktiviert.