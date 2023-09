Artists zeigen an der Ostschweizer Tattoo-Convention ihr Können

Am Samstag und Sonntag fand die alljährliche Ostschweizer Tattoo-Convention statt. Über 50 Artists zeigten in den Hallen des Pentoramas in Amriswil TG ihr Können. Die Messe lockte pro Tag tausend Besucherinnen und Besucher an. An der Convention konnten potenzielle Kundinnen und Kunden direkt mit den Artists in Kontakt treten und deren Werke live vor Ort begutachten. «Wenn es um das Thema Tätowieren geht, dann ist diese Convention in der Ostschweiz der richtige Ort dafür», sagt David (29), der selbst Tätowierer ist.