Amriswil: Zwei Personen werden von Unbekanntem attackiert

Am Donnerstagabend kam es in Amriswil gleich zu zwei Attacken auf Passanten.

Am Donnerstagabend ereigneten sich in Amriswil gleich zwei Vorfälle, bei denen zwei Personen von einer unbekannten Täterschaft attackiert wurden. In einem der Fälle wurde ein Mann durch den Angriff mit einem Messer verletzt, im anderen stürzte eine junge Frau aufgrund eines Schlages auf den Hinterkopf zu Boden.