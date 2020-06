Volketswil ZH

Amselfamilie wohnt zwischen Gartenwerkzeugen

In einem Regal der Coop-Bau-und-Hobby-Filiale in Volketswil ZH hat ein Leser-Reporter ein Vogelnest entdeckt. Sein Video zeigt das Nest samt Brut.

Versteckt in einem Regal in der Coop-Bau-und-Hobby-Filiale in Volketswil entdeckte Leser-Reporter Bruno Oliveira kürzlich etwas Unerwartetes. Bei den Gartenwerkzeugen hat sich eine Amselfamilie niedergelassen. Sein Video zeigt das Nest samt Brut. Die Amsel hat es offenbar nicht nur geschafft, dort ein Nest zu bauen, sondern auch die Jungen auszubrüten.

«Ich glaube nicht, dass es sonst jemand gesehen hat», sagt der 22-Jährige zu 20 Minuten. Da sich das Tier nicht gross an den Kunden zu stören schien, hat sich Oliveira entschlossen, die Familie in Ruhe zu lassen.

Amselfamilie darf bleiben

«Vögel erkennen offenbar, dass Menschen keine Gefahr darstellen»

Ungewöhnlich ist es nicht, dass Amseln in der Nähe von Menschen nisten. «Sie sind nicht sehr scheu und haben sich gut an den Menschen angepasst», sagt Livio Rey, Sprecher der Vogelwarte Sempach. Es komme immer wieder vor, dass Amseln und andere Vögel an ungewöhnlichen Orten brüteten. «Offenbar erkennen die Vögel, dass Menschen keine Gefahr für ihre Brut darstellen, und fühlen sich deshalb wohl genug, um auch in nächster Nähe des Menschen ein Nest zu bauen.»