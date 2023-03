Impfgegner-Ärztin soll zum Psychiater weil sie Patienten gefährde

Eine Zürcher Psychiaterin hat sich in vier E-Mails an das kantonale Amt für Gesundheit zwischen Dezember 2022 und Januar 2023 kritisch zur Impfung gegen Covid-19 geäussert. Diese E-Mails könnten sie jetzt ihren Job kosten. In einem Schreiben des Amts an die Ärztin, das 20 Minuten vorliegt, wird sie aufgefordert, sich einer psychiatrischen Begutachtung zu unterziehen. Das Amt sieht die Patientensicherheit in Gefahr.