Polen: Amtliches Endergebnis der Wahlen

Oppositionsführer Donald Tusk sagte nach Veröffentlichung der Wählerbefragungen, die Opposition verfüge über genügend Stimmen, um die PiS an der Spitze der Regierung abzulösen.

Die nationalkonservative polnische Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) mit dem Parteivorsitzenden Jaroslaw Kaczynski (Mitte) hat bei der Parlamentswahl an Stimmen verloren, bleibt aber stärkste Kraft.

Der Sieg der pro-europäischen Opposition bei der Parlamentswahl in Polen ist offiziell bestätigt. Die Wahlkommission gab am Dienstag in Warschau das amtliche Endergebnis bekannt. Demnach holte die regierende PiS 35,38 Prozent der Stimmen. Sie bleibt damit zwar die stärkste Kraft im Sejm. Die Opposition könnte die rechtsnationalistische Regierung nun aber von der Macht verdrängen, da die liberal-konservative Bürgerkoalition von Ex-Regierungschef Donald Tusk und ihre möglichen Koalitionspartner eine Mehrheit im Parlament errangen.