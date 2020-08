Wattwil SG

Amtsarzt nach «fragwürdigen Äusserungen» abberufen

Der Wattwiler Amtsarzt Rainer Schregel darf vorläufig nicht mehr amtlich tätig sein. Das kantonale Gesundheitsdepartement hat ein Verfahren gegen ihn eröffnet.

In diesem Gebäude in Wattwil SG arbeitet der Arzt.

Medien hatten am Mittwoch über die fragwürdigen Äusserungen des Wattwiler Amtsarztes in den sozialen Medien berichtet. Schregels Äusserungen richteten sich gegen die behördlichen Corona-Massnahmen. Als Reaktion auf die Kritik an seinem Verhalten griff der Amtsarzt eine «Tagblatt»-Journalistin in den sozialen Medien massiv an.