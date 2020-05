Erhebliche Pflichtverletzungen

Amtsenthebungsverfahren gegen Bundesanwalt Lauber angekündigt

Wegen der vertraulichen Treffen des Bundesanwalts mit dem Präsidenten der Fifa soll Lauber nun seines Amtes enthoben werden. Das verlangt der Berner SP-Nationalrat Matthias Aebischer.

Der Berner SP-Nationalrat Matthias Aebischer will ein Amtsenthebungsverfahren gegen Bundesanwalt Michael Lauber beantragen. «Denn so kann das nicht weitergehen», sagte er dem Deutschschweizer Radio SRF am Dienstagnachmittag.

Aebischer ist Vizepräsident der Gerichtskommission der Eidgenössischen Räte. Er verwies auf eine am morgigen Mittwoch stattfindende Sitzung der Subkommission der Gerichtskommission. «Und wenn die Subkommission kein Amtsenthebungsverfahren einleiten will, werde ich das in der Gerichtskommission persönlich beantragen», sagte Aebischer in dem Radiobeitrag. Die nächste Sitzung der Gerichtskommission findet voraussichtlich am 13. Mai statt.