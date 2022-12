Amtsgeheimnis per Whatsapp ausgeplaudert – Mitarbeiter (41) der Stadtpolizei verurteilt

Harte Pornografie verbreitet, Amtsgeheimnisse via Whatsapp ausgeplaudert, Verkehrsregeln gebrochen – ein ehemaliger Mitarbeiter der Stadtpolizei St. Gallen hat nun einen Strafbefehl kassiert.

Der 41-jährige Mitarbeiter, der in einer administrativen Tätigkeit arbeitete, hatte sich gleich mehrerer Vergehen schuldig gemacht. 2018 leitete er ein Whatsapp-Video weiter, welches tierpornografische Inhalte zeigte. 2020 filmte er sich laut Strafbefehl während einer Autofahrt auf der Autobahn mit seinem Handy, während er das Fahrzeug lenkte.

«Dabei hielt er das Mobiltelefon bei einer Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern unter anderem aus dem Dachfenster, um die Fahrt mit der Kamera festzuhalten», so die St. Galler Staatsanwaltschaft im Strafbefehl.

Amtsgeheimnis verletzt und illegalen Laserpointer gefunden

Auch noch ein zweites Mal verletzte der Mann das Amtsgeheimnis. 2020 erkundigte sich seine Freundin via Whatsapp, ob er wisse, weshalb es einen Rega-Einsatz gegeben habe. Zuerst antwortete der Mann laut Strafbefehl, er habe keinen Plan, bevor er ihr dann antwortete, dass ein 92-Jähriger bei einem Unfall in der Badewanne «uf Tschnorre keit» sei und nicht mehr ansprechbar sei.

Bei einer Hausdurchsuchung wurde 2021 am Wohnort des Beschuldigten ein nicht gekennzeichneter Laserpointer gefunden, den er in einem Park gefunden und nach Hause gebracht hatte, obwohl der Besitz von Laserpointern ohne Kennzeichnung der Laserklasse damals bereits verboten war.

Mitarbeitende müssen Verschwiegenheitserklärung unterschreiben

Laut Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St. Gallen, werden neue Mitarbeitende der Polizei bezüglich des Amtsgeheimnisses geschult. «Es muss eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet werden, die im Doppel an die Mitarbeitenden ausgehändigt wird», so Widmer. Zudem gebe es diverse interne Richtlinien, die den Umgang mit Systemen und Daten regeln. «Auch dort werden Mitarbeitende geschult und über Neuerungen regelmässig informiert», sagt der Polizeisprecher. Die Einhaltung der Vorschriften liege in der Verantwortung der Mitarbeitenden.