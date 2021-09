Amy Schumer lässt sich wegen Endometriose Gebärmutter entfernen

«Es ist der Morgen nach meiner Endometriose-Operation und mein Uterus ist raus», sagt Schauspielerin Amy Schumer in einem neuen Video auf Instagram, in dem sie offenbar in einem Spitalbett liegt. Die 40-Jährige hat sich wegen ihrer Endometriose einem operativen Eingriff unterzogen. Seit vielen Jahren leidet sie an starken Schmerzen im Unterleib. Zu dem Clip und einem Foto aus dem Spital schreibt sie: «Wenn ihr wirklich schmerzvolle Perioden habt, habt ihr möglicherweise Endometriose.»

In der Gebärmutter befand sich «viel, viel Blut»

«30 Stellen mit Endometriose» habe der zuständige Arzt gefunden, wie sie erzählt. Neben der Gebärmutter wurde ihr bei der Operation daher auch ein Teil ihres Blinddarms entfernt, da dieser ebenfalls bereits angegriffen war. Weiter berichtet die Comedian, die mit ihrem Mann Chris Fischer einen Sohn namens Gene David hat, in ihrer Gebärmutter habe sich zuvor «viel, viel Blut befunden» und sie fühle sich «wund». Auch am Tag nach dem Eingriff habe sie weiterhin Schmerzen.

Schumer ist nicht die einzige Prominente, die sich in jüngster Zeit zu dieser Erkrankung geäussert hat. Im SRF-Webformat «We, Myself and Why» erzählte Gülsha Adilji vergangene Woche offen und ungeschönt über ihre Endometriose-Diagnose. Die 35-Jährige sprach darin von ihren Periodenschmerzen, die sie monatlich quälen. «Das hält man wirklich nicht aus. Es ist so, als hätte ich 45 Messer in meinem Unterleib und die werden bewegt durch irgendeine Kraft.»