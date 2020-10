In einem am 28. Oktober «geleakten» E-Mail schreibt Hummel über die «Erleichterung» der Quarantänemassnahmen.

So will die Aargauer Kantonsärztin Yvonne Hummel einen Personalmangel verhindern.

Die Kantonsärztin will so Personal einsetzen, das sich eigentlich in Quarantäne befinden müsste. Laut Hummel können so auch Pflegekräfte mit einem positiven Testergebnis bei «akutem Personalmangel» weiterarbeiten.