Der Sommer lässt grüssen – aber nur kurz

An Auffahrt wirds sonnig und heiss

Sonnenschein und bis zu 28 Grad – Die Schweiz erwartet diese Woche richtiges Frühsommerwetter. Am Wochenende dürfte es aber bereits wieder nass und kühler werden.

Perfektes Wetter an Auffahrt: Viel Sonnenschein und heisse Temperaturen erwartet die Schweiz die ganze Woche.

Bis am Donnerstag ist es in der ganzen Schweiz trocken und warm. Am Auffahrtsdonnerstag soll das Thermometer bis zu 27 Grad erreichen, für Freitag sind für das Wallis gar 28 Grad prognostiziert. Doch besonders im Süden bilden sich über den Bergen Quellwolken und es kann lokal Schauer geben.