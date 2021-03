Das Basler Gesundheitsdepartement plant das Testen von symptomlosen Personen in Betrieben, Heimen und Schulen. Damit soll auch die Akzeptanz in der Bevölkerung gesteigert werden.

Darum gehts Basel-Stadt sieht gezielte Massentestungen an Schulen vor.

Im Sinne von Ausbruchsuntersuchungen sollen die Testungen nicht nur auf die engen Kontakte empfohlen werden, sondern auf ein erweitertes schulisches Umfeld ausgedehnt werden.

Sollte ein Hotspot zu Tage treten, könnten Kindergärten und Schulen wiederholt getestet werden.

Der Kanton Basel-Stadt sieht das gezielte, breite Testen an Schulen, in Betrieben und in sozialmedizinischen Institutionen und für die allgemeine Bevölkerung in ausgewählten Situationen vor. Wie das Gesundheitsdepartement am Freitagnachmittag mitteilte, sollen damit asymptomatische Infektionen aufgedeckt sowie die Akzeptanz fürs breite Testen in der Bevölkerung geschaffen werden.

Das Gesundheitsdepartement will das Testen im Umfeld von gefährdeten Personen und in Bevölkerungsteilen mit erhöhtem Übertragungsrisiko verstärken. Daher werden in Betrieben mit erhöhtem Ansteckungsrisiko oder in systemrelevanten Branchen symptomlose Personen wiederholt getestet. Systematische Massentestungen ganzer Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel von Jugendlichen, seien gegenwärtig zwar nicht geplant. Insbesondere bei Corona-Fällen an Schulen solle jedoch breiter als bis anhin getestet werden, wie es heisst.

Zahlen der Schülern in Quarantäne

Bisher hielt sich die Behörde mit der Kommunikation der Corona-Fällen an den Basler Schulen zurück. Dem Corona-Bulletin vom Freitag sind aber Zahlen der derzeit in Quarantäne oder Selbstisolation steckenden Schulkindern zu entnehmen. An den Primarschulen sind demnach 30 Kinder sowie 11 Lehrpersonen in Quarantäne oder Selbstisolation. Von den kantonsweit 12814 Primarschülern sind das 0,2 Prozent, von den 1906 Primar-Lehrpersonen 0,6 Prozent.

Von den 4343 Sekundarschülerinnen und den 7400 Schülern an Mittel- und Berufsfachschulen befinden sich 0,3 beziehungsweise 0,4 Prozent in Quarantäne oder Selbstisolation. Von den Sekundar-Lehrerpersonen befindet sich derzeit keine, von den Lehrpersonen der Mittel- und Berufsfachschulen deren fünf in Quarantäne oder Selbstisolation. Wie viele hiervon positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist der Statistik nicht zu entnehmen.

Ausbruchsmanagement und breites Testen in Hotspots

Noch in diesem Monat März sollen die sogenannten erweiterten Ausbruchsuntersuchungen in Schulen starten, so das Gesundheitsdepartement in Bezug auf die Massentests weiter. Im Falle von positiven Personen in Schulklassen werde im Sinne des Ausbruchsmanagements nicht nur wie bisher den engen Kontakten ein Test empfohlen, sondern das Angebot zum Testen auf ein erweitertes schulisches Umfeld ausgedehnt.