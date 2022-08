Deutschland : An Brei erstickt – Pflegerin nach Tod von 27-Jähriger verhaftet

Die Eltern der Pflegebedürftigen entdeckten diese tot in der Wohnung der Betreuerin – sie war an Brei erstickt.

Nach dem Fund der Leiche einer 27-Jährigen in einer Berliner Wohnung ist deren Pflegerin festgenommen worden. Gegen die 45-jährige Frau sei ein Haftbefehl erlassen worden, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Sebastian Büchner, am Dienstag. Gegen sie werde wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt.

Pflegerin in U-Haft

Nachdem die Frau am Montag im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern angetroffen und dort festgenommen wurde, befindet sie sich nun in Untersuchungshaft. Die pflegebedürftige 27-Jährige war am Sonntag tot in der Wohnung der Pflegerin im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg gefunden worden. Dem Sprecher zufolge ergab eine Obduktion, dass sie an Brei erstickt war.