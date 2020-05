«An den Folgen dieser Krise haben wir noch Jahre zu kauen»

Kommentar erfassen

... die neue Kommentarfunktion kann man in dieser Form schlicht und einfach vergessen - eigentlich die ganzen 20 Minuten. Ist ein richtiges Boulvardblatt geworden ...

Das mantra der Klimaenteigner soll erfüllt werden ,das da lautet;nur 1 armer bürger ist 1 nachhaltiger bürger...Desweiteren lässt auch die Zensur und die abschaffung der kommentarfunktionen in diesem zu einem bananenblatt mutiertem outlet nix gutes erahnen.

Pro Zukunft 09.05.2020, 23:52

Doch, ich kann mir sehr gut vorstellen was die jetzige Krise für unsere Zukunft bedeutet. Meine Kinder werden noch Jahre daran arbeiten müssen den Schaden wieder gut zu machen. Ich frage mich schon wer hier eigentlich der Egoist ist, ich dem die Zukunft unserer Kinder am Herzen liegt, oder die ältere Generation in Regierungsposition, die Angst hat das Virus könnte sie treffen.