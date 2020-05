Super League

An den Geisterspielen scheiden sich die Geister

Gemäss Bundesrat kann die Super League ab 8. Juni Geisterspiele austragen. Einige Clubs der höchsten Schweizer Fussballliga sind gar nicht angetan von der Idee.

An den Geisterspielen scheiden sich bei den Schweizer Proficlubs die Geister. Genauer gesagt: An den Kosten, die sie verursachen ohne Chance auf Einnahmen. «Geisterspiele bedeuten für uns nur noch mehr Kosten – über 300 000 Franken pro Heimspiel – und gleichzeitig keine Einnahmen», rechnete FCB-Präsident Bernhard Burgener gegenüber SRF vor. «Geisterspiele würden die ganze Situation noch verschärfen.»

Vier Clubs gegen Geisterspiele

Ähnlich äusserte sich auch FCZ-Präsident Ancillo Canepa im «Blick»: «Für die Liga bedeuten Geisterspiele einen Gesamtverlust von rund 20 Millionen Franken. Und solange man nicht weiss, wie das finanziert werden kann, fragt sich tatsächlich, ob wir überhaupt weiterspielen können.» Doch während der FCZ-Präsident in dieser Frage noch zwiegespalten ist, haben sich erste Clubs schon gegen Geisterspiele ausgesprochen. So zum Beispiel Xamax, der FC Lugano, Sion und der FC Thun.

Xamax-Boss Christian Binggeli lässt sich in der «NZZ» wie folgt zitieren: «Geisterspiele? Katastrophe. Das ist nicht Fussball. Der Sport ist Spektakel, ohne Publikum langweilt er mich. Ohne Zuschauer wird viel Geld fehlen. Ich hätte es bevorzugt, die Saison abzubrechen, um sich auf die nächste zu konzentrieren.» Solche Äusserungen kommen bei Andreas Mösli gar nicht gut an. Der Geschäftsführer des FC Winterthur kontert beim «Tages Anzeiger»: «Wenn Einzelne bereits lautstark verkünden, was sie nicht wollen», sagt er, «ist das unprofessionell und sehr egoistisch.» Am Donnerstag tagte das Liga-Komitee zum Thema, danach wurden die Clubs kontaktiert.