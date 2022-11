Rapperswil SG: Olympische Spiele für Roboter

An dem Event konnten sie ihre selbst gebauten Roboter in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten lassen.

Am Samstag fanden in der Fachhochschule OST in Rapperswil die «Robolympics» statt.

«Robolympics» – so heissen die Olympischen Spiele für Roboter an der Ostschweizer Fachhochschule (OST) in Rapperswil SG. Über 80 junge technikbegeisterte Schülerinnen und Schüler aus Oberstufen und Kantonsschulen arbeiteten über mehrere Wochen im Unterricht an ihren Robotern, mit welchen sie sich am Samstag auf dem OST-Gelände messen konnten. Mit den «Robolympics», die jedes Jahr vom Studiengang Elektrotechnik veranstaltet werden, will die Fachhochschule auf spielerische Weise das Interesse und die Faszination von Jugendlichen für Technik wecken.