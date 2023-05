Zürich: ZVV-Ticketautomaten zeigen Echtzeitinformationen an

Nach Abschluss der Testphase im Spätsommer sei geplant, diese Informationen direkt als Bildschirmschoner darzustellen. Auch die Möglichkeit die Abfahrtsinformationen vorlesen zu lassen, soll gegeben sein. Eine andere Variante, an Echtzeitinformationen zu gelangen, gibt es bereits heute: «Seit Ende 2021 zeigt ein QR-Code, der sich ganz einfach mit der eigenen Smartphone-Kamera scannen lässt, wann das nächste Fahrzeug an der Haltestelle abfahren wird. Dieser QR-Code befindet sich auf allen ausgedruckten Fahrplänen an allen Haltestellen im ZVV-Gebiet», sagt Cristina Maurer gegenüber 20 Minuten. Da aber nicht alle der Fahrgäste ein Smartphone oder Zugriff zum Internet besitzen, musste eine neue Lösung her.