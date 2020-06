Steinschläge

An der Axenstrasse brodelt es wieder und sie bleibt bis auf Weiteres gesperrt

Die Überwachungsinstrumente stellten am Dienstagabend im Bereich Gumpisch Geländebewegungen fest, die zu Aufschlägen von Steinen in den Schutznetzen oberhalb der Axenstrasse führten. Darum musste die Axenstrasse schon wieder gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Beim neusten Steinschlag am Dienstag wurden an der Axenstrasse keine Menschen verletzt. (Archivbild)

Die Geländebewegungen im Bereich Gumpisch wurden von den Überwachungsinstrumenten am Dienstagabend kurz vor 20.30 Uhr festgestellt. In der Folge fielen Steine in die Schutznetze oberhalb der Axenstrasse. Deswegen musste die Strasse für den Verkehr wieder gesperrt werden.