vor 1h

1. August 2020

An der Bundesfeier auf dem Rütli werden Corona-Helden geehrt

Weil auch am 1. August Feiern mit mehr als 1000 Personen verboten sind, steht der Bundesfeiertag auf dem Rütli ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga wird im Beisein von Corona-Helden aus allen Kantonen eine Botschaft an die Menschen in der Schweiz richten.

von Daniela Gigor

1 / 7 Die Bundesfeier auf dem Rütli muss in diesem Jahr den Vorgaben des Bundes angepasst werden. Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaftt Simonetta Sommaruga und Alain Berset haben wegen der Corona-Pandemie eine geballte Last auf ihren Schultern getragen. (Symbolbild) Tobias Anliker Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga wird am 1. August auf dem Rütli im Beisein von Corona-Helden aus allen Kantonen eine Botschaft an die Menschen in der Schweiz richten. (Symbolbild) Adrian Moser

Darum gehts Am Bundesfeiertag dürfen auf dem Rütli nicht mehr als 1000 Personen teilnehmen.

Darum ist es nicht möglich, wie geplant mit dem Eidgenössischen Schwingerverband und rund 2'000 Gästen zu feiern.

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga wird im Beisein von Corona-Helden aus allen Kantonen eine Botschaft an die Menschen in der Schweiz richten.

Am 1. August 2021 soll das 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts im Mittelpunkt stehen.

Am 1. August 2020 wollte die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) die Bundesfeier auf dem Rütli zusammen mit dem Eidgenössischen Schwingerverband und rund 2'000 Gästen gestalten. Diesem Vorhaben hat allerdings das Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Denn bis Ende August sind keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen erlaubt. Darum findet die Bundesfeier in diesem Jahr als Gedenkfeier im Zeichen von Corona statt, wie die SGG mitteilte. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga nehme den 1. August zum Anlass, auf dem Rütli eine Botschaft an die Schweizer Bevölkerung zu richten.

«Die Bundespräsidentin wird auf der Rütliwiese aus allen Kantonen zwei bis drei Personen empfangen, die sich während der Corona-Pandemie in Spitälern, Apotheken, Supermärkten, in Sicherheitsberufen, bei der Abfallentsorgung oder in der Nachbarschaftshilfe besonders engagiert haben», schreibt die SGG weiter.

1. August 2021 im Zeichen des Jubiläums des Frauenstimmrechts

Eine Musikformation der Schweizer Armee wird den Gesang der Nationalhymne begleiten. Miss Helvetia in Person von Barbara Klossner werde für die Gäste jodeln und auf dem Schwyzerörgeli spielen. Ihre Virtuosität auf dem Alphorn werde Lisa Stoll zum Besten geben. Begleitet werde sie von jungen Fahnenschwingern. Für die Moderation der Feier wird Maria Victoria Haas verantwortlich sein.