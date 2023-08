Street Parade: Bei der Jubiläums-Parade sind 30 «Love Mobiles» am Start

In einer Woche findet die Street Parade statt. Der Präsident der grössten Technoparty der Welt über die 30. Ausgabe in der Limmatstadt.

Darum gehts In einer Woche findet die 30. Street Parade statt.

Der Präsident der Street Parade erklärt das diesjährige Motto.

Die Raverinnen und Raver können sich auf 30 «Love Mobiles» freuen.

Es soll die erste Grossveranstaltung werden, die 100 Prozent der Wertstoffe trennen will.

Am Samstag, 12. August, geht die Street Parade in Zürich in die 30. Runde. Das Motto der diesjährigen Parade: «I wish – ich wünsche». Der Präsident der Street Parade, Joel Meier, über die grösste Technoparty der Welt, das Budget und die Herausforderungen, einen solchen Grossanlass auf die Beine zu stellen.

Herr Meier, wie kam es zum diesjährigen Motto «I wish»?

Joel Meier: Wünsch dir was! Das diesjährige Motto der Street Parade lädt genau dazu ein. Denn ein Wunsch ist eine Saat, aus der Grossartiges entstehen kann. So begann diese Veranstaltung einst mit dem waghalsigen Wunsch einiger junger Menschen, die Stadt Zürich möge doch für einen Tag im Sommer den obersten Hemdknopf aufknöpfen. Daraus entstand eine der grössten und friedlichsten Demonstrationen der Welt, die in diesem Jahr zum 30. Mal all unsere Sinne beflügelt.

Rechnen Sie für die Jubiläumsausgabe mit einem Besucherrekord?

Das lässt sich schwer abschätzen. Wir gehen davon aus, dass die «Schönwetter-Teilnehmerzahl» nicht weiter steigen wird und wir zwischen 750’000 und einer Million Teilnehmende begrüssen dürfen. Es geht nicht darum, neue Rekorde aufzustellen. Viel wichtiger ist, dass alle Freude an der Street Parade haben und sich die Freude jedes Einzelnen auf die gesamte Masse überträgt. Die Street Parade soll ein Musik- und Tanzfest der Besuchenden bleiben.

Fällt die Jubiläums-Ausgabe pompöser aus als in den Jahren zuvor?

Die Jubiläums-Parade wird genial, sie wird allerdings nicht als Retroausgabe in die Geschichte eingehen. Die Street Parade war schon immer zukunftsgerichtet und orientiert sich lieber nach vorne, als dass sie sich auf den Lorbeeren vergangener Zeiten ausruht. Passend zum 30-Jahr-Jubiläum sind dieses Jahr 30 «Love Mobiles» am Start. Das erste Mobile im Umzug wird mit DJs aus dem Gründerjahr sowie spezieller Dekoration auf das Jubiläum aufmerksam machen.

Viele Menschen erzeugen viel Abfall. Wie versucht die Street Parade, die grossen Abfallberge zu vermeiden?

Viele PET-Flaschen ergeben schnell einen Berg. Bei einer Grossveranstaltung auf öffentlichem Grund kann man die Abfallberge nicht vermeiden. Aber wir können den Abfall einsammeln und nach Wertstoffen getrennt in den Recycling-Kreislauf zurückführen. Die Street Parade ist seit jeher Vorreiter, die Umweltbelastungen einer solchen Grossveranstaltung bestmöglich zu vermeiden und den Rest auszugleichen. Für dieses Jahr haben wir uns das Ziel gesetzt, als erste Grossveranstaltung auf öffentlichem Grund 100 Prozent der Wertstoffe zu trennen und in den Wertstoffkreislauf zurückzuführen.

