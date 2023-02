Bilanz : An der Fasnacht wurden elf Personen vorübergehend festgenommen 

Die Luzerner Polizei erlebte einmal mehr eine äusserst intensive Fasnachtszeit. In vielen Gemeinden im ganzen Kanton fanden verschiedenste Umzüge und Veranstaltungen statt, die grösstenteils sehr friedlich, in guter Stimmung und ohne nennenswerte Unfälle verliefen. In den teilweise riesigen Menschenmengen gingen 13 Kinder verloren, die in der Folge vermisst gemeldet wurden und die danach glücklicherweise wieder ihren Eltern zurückgegeben werden konnten. «Zu erwähnen ist, dass die meisten dieser Kinder keine Armbänder trugen, welche die Polizei vor und während der Fasnachtstage kostenlos in grossen Mengen abgegeben hat», schreibt die Polizei in ihrer Bilanz am Mittwoch.