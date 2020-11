Jedes Jahr gehören die Worlds der «League of Legends» zu den grössten E-Sport-Turnieren weltweit. Mit grossem Krach feiern die Finalisten jeweils am letzten Spieltag mit einer grossen Bühnenshow und Tausenden Zuschauern das Ende des Turnieres. Jedoch war das dieses Jahr nicht möglich – jedenfalls nicht ganz.

Trotz der speziellen Situation rund um Corona entschied sich Riot Games dafür, das Finale live vor Ort abzuhalten. Die Spieler mussten sich dabei nach Ankunft in China in Quarantäne begeben. In einem vom Staat ausgewählten Hotel hatten die Profi-Gamer fast zwei Wochen allein in einem kleinen Raum gesessen, bevor sie mit dem Bus direkt ins Stadion gebracht wurden.