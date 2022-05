Lagerfeuer-Geruch: An der neuen Post-Briefmarke solltest du unbedingt mal rubbeln

Etwa 30’000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder kommen dieses Jahr zwischen dem 23. Juli und dem 6. August zusammen und errichten eine Zeltstadt in Goms VS. Die Post ist Partnerin des BuLa und auf dem Gelände mit einer Sonderfiliale präsent. Neben der BuLa-Marke erscheinen Briefmarken mit Wilhelm Tells Apfelschuss, zu Schweizer Pärken sowie zum Nationalfeiertag am 1. August. Erhältlich sind sie ab heute.