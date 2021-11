Twitter-Videos : An der polnisch-belarussischen Grenze wird nun auch geschossen

Berichte über Gewalt an flüchtenden Menschen machen die Runde. Unklar ist, ob nur Sicherheitskräfte einer der beiden Staaten dafür verantwortlich sind.

In den sozialen Medien kursieren Videos von schiessenden Sicherheitsbeamten.

An der Grenze zwischen Belarus und Polen halten sich zurzeit Tausende Flüchtlinge auf.

Belarussische Sicherheitskräfte haben polnischen Behördenangaben zufolge im Grenzgebiet Schüsse abgegeben, um Migrantinnen und Migranten einzuschüchtern. Sie jagten den Migrantinnen und Migranten Angst ein, indem sie Schüsse in ihrer Anwesenheit abfeuerten, schrieb das polnische Verteidigungsministerium am Mittwoch bei Twitter und veröffentlichte dazu ein kurzes Video. Auf dem knapp sechs Sekunden langen Clip sind ein Schuss und Schreie von Menschen zu hören. Das polnische Ministerium twitterte ausserdem, dass es von belarussischer Seite Gewalt gegen Migrantinnen und Migranten gebe.

Die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze ist angespannt. Zwei grössere Gruppen von Migrantinnen und Migranten durchbrachen, polnischen Medienberichten vom Dienstagabend zufolge, die Grenze von Belarus nach Polen. Zahlreiche weitere Menschen kampieren den Angaben nach auf belarussicher Seite im Grenzgebiet. Das EU-Mitglied Polen hat Tausende Soldaten an der Grenze stationiert, die einen Durchbruch an den Anlagen mit Stacheldraht verhindern sollen.