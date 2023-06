Zurich Pride: Alexander Wenger im Interview mit 20 Minuten

Der Co-Präsident der Zurich Pride spricht im Interview mit 20 Minuten, warum es eine Pride braucht und warum das Festival in Zürich so einzigartig ist.

Zurich Pride – darum gehts: Im Interview mit 20 Minuten erklärt der Co-Präsident der Zurich Pride, Alexander Wenger, was das Motto bedeutet und wieso es eine Pride braucht.

Das Zurich Pride Festival startete bereits am Freitag, am Samstag findet die Demonstration statt.

Am Freitag startete das Zurich Pride Festival, der grösste queere Anlass in der Schweiz. Das Festivalgelände befindet sich auf dem Kasernenareal und dem Zeuhaushof. Am Samstag findet die bewilligte Zurich Pride Demonstration um 14 Uhr statt. Sie beginnt beim Helvetiaplatz, zieht über den Stauffacher in Richtung Talacker, geht weiter über die Bahnhof- und Uraniastrasse bis zur Sihlbrücke.

Das diesjährige Motto lautet: «Lass uns darüber reden». Was hat die Zurich Pride dazu inspiriert? Warum ist es wichtig?

Alexander Wenger: Wir haben Jahrzehnte für die Ehe für alle gekämpft und es endlich geschafft, dass homosexuelle Paare gleiche Rechte erhalten. Für viele Schwule und Lesben war damit die rechtliche Gleichstellung erreicht. Die queere Community besteht aber auch aus trans und intergeschlechtlichen Personen sowie aus Asexuellen und Aromantikern. Die rechtliche sowie soziale Gleichstellung ist noch nicht überall erreicht. Darum wollten wir mit dem diesjährigen Motto nicht nur eine Botschaft nach aussen, sondern in die Community senden. Mit «Lasst uns darüber reden» wollen wir Leute in der Community sensibilisieren, dass noch nicht alle gleich privilegiert sind.

Warum braucht es eine Pride?

Alexander Wenger: Viele queere Menschen wachsen in einer klassischen Familie mit Mutter und Vater auf. Sie lernen wenig über andere Familienkonstellationen mit zwei Müttern oder zwei Vätern. Auch sind viele in ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität noch unsicher oder können sie nicht ausleben. Das kann schlimme Folgen haben. Die Suizidrate bei der queeren Community ist leider immer noch hoch, viele leiden auch an Angststörungen oder Depressionen, weil sie sich nicht zugehörig fühlen oder ausgegrenzt werden. Gerade für jene Menschen kann die Pride sehr befreiend sein: Man ist frei von Rollenbildern, man darf sich so geben, wie man ist und so kleiden, wie man will. Auch spielt es keine Rolle, zu welchem Geschlecht man sich hingezogen fühlt oder welche Identität man hat.

Wie hat sich die Situation für die queere Community in den letzten Jahren entwickelt?

Alexander Wenger: Rechtlich hat sich die Situation sicher verbessert: Mit der Ehe für alle kam die Gleichstellung für gleichgeschlechtliche Paare. Auch dürfen trans Menschen nun amtlich ihren Namen und ihr Geschlecht ändern. Schön ist auch, dass bei immer mehr Stellenanzeigen der Genderstern verwendet wird und sich die Unternehmen offen für alle Geschlechter zeigen. Aktuell ist der Widerstand gegen die queere Community aber wieder grösser. Ich denke, das liegt daran, dass gewisse politische Debatten zu unseren Gunsten gewonnen wurden. Das Pendel schlägt zwar kurz zurück, aber ich bin zuversichtlich, dass es wieder zurückpendeln wird.

Worauf freuen Sie sich als Veranstalter am meisten?

Alexander Wenger: Am meisten freue ich mich auf das queere «Klassentreffen». An der Pride stösst man auf alte Bekannte, ehemalige Dates und Vereine, welche sich für die queere Community engagieren. Besonders schön für mich ist an der Pride, dass man an der Parade seine Partnerin oder seinen Partner umarmen und küssen kann, ohne sich zuvor umzuschauen, wer gerade dasteht.

Was macht die Pride in Zürich so einzigartig?

Die Pride gibt es in Zürich seit 1994. Damals war es eine kleine Veranstaltung mit ein paar Hundert Aktivistinnen und Aktivisten. Heute ist die Community enorm gewachsen: Im letzten Jahr waren 65’000 Menschen am Festival und 40’000 an der Demonstration. Wir haben an Stärke und Sichtbarkeit gewonnen. Schön ist auch, dass viele Allies – nicht-queere Freunde – sich für uns einsetzen und sich mit uns solidarisieren.

