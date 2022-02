Tirol : An der Schweizer Grenze sterben vier Menschen bei Lawinenunglück

Bei einer Lawine in Spiss an der Schweizer Grenze sind am Freitag vier Personen ums Leben gekommen. Fünf Personen konnten aus den Schneemassen geborgen werden, eine wird noch vermisst.

1 / 6 In Tirol gingen am Freitagnachmittag 13 Lawinen nieder. ZOOM.TIROL In Spiss starben vier Menschen, nachdem sie unter den Schneemassen begraben wurden. ZOOM.TIROL Es liegen noch keine genauen Informationen zur Identität der Opfer vor. ZOOM.TIROL

Darum gehts Im Tirol starben am Freitag vier Menschen, nachdem sie von einer Lawine erfasst worden waren.

Die Suche nach einer vermissten Person dauert zurzeit noch an.

Es stehen mehrere Rettungshelikopter im Einsatz.

Bei einem Lawinenabgang im österreichischen Bundesland Tirol sind vier Menschen getötet worden. Eine weitere Person werde vermisst, teilte die Leitstelle der Einsatzkräfte am Freitag mit. Das Unglück ereignete sich im Gebiet von Spiss, einem Ort an der Grenze zur Schweiz. Informationen zu Herkunft und Identität der Opfer waren noch nicht bekannt, es stehen zwei Schweizer sowie ein österreichischer Helikopter im Einsatz.

Wintersportler musste reanimiert werden

Um etwa 11.40 Uhr ging in Sölden eine weitere Lawine nieder, wie die «Tiroler Tageszeitung» berichtet. Dabei seien fünf Personen verschüttet worden, die alle lebend gerettet werden konnten. Die Rettungskräfte mussten allerdings eine der verschütteten Personen reanimieren. Gemäss dem Chef der Bergbahnen Sölden hätten die Wintersportler die Lawine wahrscheinlich selbst ausgelöst.

13 Lawinen an einem Nachmittag

Ebenfalls kurz vor Mittag erfasste eine Lawine im Skigebiet Kaltenbach zwei weitere Personen. Sie konnten sich mit Hilfe einer weiteren Person aus eigener Kraft befreien. In Tirol gingen am Freitagnachmittag gesamthaft 13 Schneebretter nieder.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!