7. bis 13. August: An der Zurich Music Week lernst du das DJ-Handwerk von den Profis

Auch Djane Annina Frey wird an der Music Week als Host auftreten. Instagram/anninafrey Natalie Riede ist Festivalleiterin des Zurich Music Festivals. Cyrill Matter

Darum gehts Vom 7. bis zum 13. August findet erstmals die Zurich Music Week statt.

An Konferenzen, Vorträgen, Workshops und Partys finden nationale und internationale Vertreterinnen und Vertreter der elektronischen Musikszene zusammen.

Der Besuch der Vorträge ist gratis, man kann sich hier dafür anmelden.

Umrahmt wird das Ganze von den Off-Event Partys.

Das ist die Zurich Music Week

Wer das DJ-Handwerk schon immer von der Pike erlernen wollte, hat nun die Gelegenheit dazu: Vom 7. bis zum 13. August findet erstmals das Zurich Music Festival statt. Neben DJ-Workshops mit den Berliner Techno-DJs Anja Schneider, Marcus Meinhardt oder Daniel Stefanik gibt es auch verschiedene Konferenzen – etwa mit der Schweizer Djane Annina Frey oder der Moderatorin Melanie Winiger.

An den Off-Event-Partys wird unter anderem auch der Schweizer Star-DJ Andrea Oliva auflegen. Und wer eine Abwechslung braucht, findet diese im Spinning- und dem Kaffee-Tasting-Kurs oder an diversen Showcases im Eisladen an der Birmensdorferstrasse.

Grosse Pläne für die Music Week

Natalie Riede, Festivalleiterin des Zurich Music Festivals, hat grosse Pläne: Sie will es mit dem Amsterdam Dance Event, dem Sónar in Barcelona oder dem Ibiza Music Summit aufnehmen. «Mit der Zurich Music Week wollen wir der Stadt ein Festival geben, das dem Anspruch der ‹Zürcher Technokultur› gerecht wird, die beim UNESCO-Kulturerbe als lebendige Tradition der Schweiz geführt wird.» Die Music Week soll nicht weniger als zum jährlichen Fixpunkt in der Agenda der lokalen, nationalen und internationalen elektronischen Musikszene werden.

«Wir wollen alle nationalen und internationalen Vertreterinnen und Vertreter der elektronischen Musikszene zusammenbringen – DJs, Live-Acts, Produzenten und Labels», sagt Riede. An den Konferenzen, Vorträgen, Workshops und Partys soll eine Austauschplattform für Neulinge und alteingesessene Profis entstehen. «Wir wollen die elektronische Musik mit all ihren Facetten einem interessierten Publikum zugänglich machen. So entsteht eine in der Schweiz einmalige Plattform, um Kontakte zu knüpfen und den Austausch zu ermöglichen.»