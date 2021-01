23 Medaillen gewann Jessica Long bereits in ihrer Karriere bei den Paralympischen Spielen in verschiedenen Schwimm-Disziplinen. Die gebürtige Russin, die mit 13 Monaten von einem US-amerikanischen Paar adoptiert wurde, litt von Geburt an an einer Körperbehinderung. Mit 18 Monaten wurden ihr beide Unterschenkel amputiert; sie lernte mit Prothesen das Laufen. Mittlerweile gilt sie als die erfolgreichste Schwimmerin mit Behinderung aller Zeiten und ist Halterin mehrerer Weltrekorde.

«Ich werde von Erwachsenen gemobbt»

«Es ist gerade eben schon wieder passiert», sagt die in ihrem Auto sitzende Long, sichtlich genervt in die Kamera. «Ich hoffe, sie sieht das!», fügt sie impulsiv an. «Diese Frau hat tatsächlich die Nerven, mich mit angeekeltem Blick von oben bis unten zu mustern, weil ich mein Auto auf dem Behindertenparkplatz abstellte.» Sie hält ihren Parkschein für eben solche Parkplätze in die Kamera: «Ich habe keine Beine! Was ich ihr auch gesagt habe, obwohl ich das nicht hätte tun müssen.» Die Frau habe dann kommentarlos ihr Fenster geschlossen und sei davon gefahren.