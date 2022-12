Schweizer reisen über die Feiertage an die Wärme

Weihnachten und Neujahr unter Palmen: Viele Schweizerinnen und Schweizer zieht es diese Feiertage an die Wärme.

Ab an die Wärme : An diese Destinationen zieht es Schweizer über die Festtage

Die Reisetrends für die kommenden Feiertage gehen in eine klare Richtung: Schweizerinnen und Schweizer zieht es an die Wärme sowie in europäische Städte.