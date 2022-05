Marius Bear muss sich am Eurovision Song Contest an strenge Regeln halten

Sein aktueller Tagesablauf: «Wir arbeiten im Hotel am Auftritt – mit Vocal-Coaching und dem Durchgehen der Choreografie. Wir produzieren Material für Social Media, ich beantworte Interview-Fragen und arbeite an Songs und Auftritten», verrät der Musiker gegenüber 20 Minuten.

Manche Inszenierung beim Eurovision Song Contest (ESC) wirkt wie die reine Anarchie – doch tatsächlich unterliegen auch Gagakünstler beim weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerb einem strengen Regelwerk. Die wichtigsten Vorschriften für den Contest im italienischen Turin in der kommenden Woche:

Dauer der Lieder

Inhalt der Auftritte

Vorgaben für Künstler

Finalteilnehmerinnen und -teilnehmer

Insgesamt gibt es in diesem Jahr 40 Starterinnen und Starter, im Finale treten aber nur 25 Länder an. Dafür können sich in zwei Halbfinalen – am Dienstag, 10. Mai, und Donnerstag, 12. Mai – jeweils zehn Länder qualifizieren. Gesetzt sind immer die grossen Geldgeberländer: Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien und Spanien. Da Italien auch Vorjahressieger ist, gibt es nur 25 Finalistinnen und Finalisten. Wäre ein Land ausserhalb der Big Five Gastgeber, wären es 26 Finalistinnen und Finalisten.