Remo Forrer: An diese strengen ESC-Regeln muss er sich halten

Heute Abend steht der Toggenburger Remo Forrer für die Schweiz auf der grossen ESC-Bühne in Liverpool. Doch bei seinem Auftritt muss er sich an strenge Richtlinien halten.

Darum gehts Heute beginnt für Remo Forrer der Ernst des Eurovision Song Contests.

Der Toggenburger vertritt im Halbfinal die Schweiz und versucht, sich einen der begehrten Plätze im Final am Samstag zu sichern.

Leicht wird es für den 21-Jährigen nicht. Die Konkurrenz ist gross und die Vorgaben streng. Dauer, Inhalt, Performance – das umfangreiche Regelwerk des ESC lässt kaum Spielräume offen.

Mit dem ersten Halbfinale beginnt am Dienstagabend in Liverpool der Eurovision Song Contest (ESC). Der Wettbewerb mit seinen in diesem Jahr 37 Teilnehmerländern ist bunt und manchmal schrill. Ein strenges Regelwerk sorgt aber für Ordnung während des Spektakels.

Dauer der Lieder

Drei Minuten ist die Obergrenze für einen Auftritt. Diese Vorgabe gilt schon seit mehr als 50 Jahren. Kürzer dürfen die Lieder allerdings sein. 2015 war der Auftritt der finnischen Band Pertti Kurikan Nimipäivät schon nach nicht einmal anderthalb Minuten vorbei.

Inhalt der Auftritte

Texte, Ansprachen und Gesten mit einer politischen Natur sind ebenso wie Werbung verboten. Das Politikverbot wurde im vergangenen Jahr allerdings vom ukrainischen Sieger Kalush Orchestra mit der Forderung nach Unterstützung für ihr Land ignoriert, ohne dass dies eine Sanktion zur Folge hatte. Von Experten als grenzwertig wurden auch einige Antikriegssongs in diesem Jahr eingeschätzt. So tritt Kroatien mit Let 3 und dem Song «Mama ŠČ» an oder der Schweizer Remo Forrer mit «Watergun».

Vorgaben für Künstler

Sängerinnen und Sänger müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Zudem dürfen auf der Bühne nicht mehr als sechs Bandmitglieder stehen. Ausserdem darf der Song, mit dem angetreten wird, erst nach dem 1. September des Vorjahres erstmals kommerziell verwertet worden sein. Und während die Musik vom Band kommt, müssen zumindest die Leadsängerinnen und -sänger live singen. Die Wahl der Sprache ist seit langer Zeit frei – zu Beginn der ESC-Geschichte sang jedes Starterland noch in der jeweiligen Landessprache.

Finalteilnehmerinnen und -teilnehmer

Insgesamt gibt es in diesem Jahr 37 Starter, im Finale am Samstag treten aber nur 26 Länder an. In zwei Halbfinals am Dienstag und Donnerstag können sich jeweils zehn Länder qualifizieren. Gesetzt sind immer die grossen Geldgeberländer Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien und Spanien. Auch der Vorjahressieger Ukraine ist gesetzt. Eigentlich hätte die Ukraine auch das Recht gehabt, Ausrichter zu sein – wegen des andauernden Kriegs findet das Finale aber im britischen Liverpool statt. Die teilnehmenden Länder des ersten Halbfinales findest du in der Bildstrecke oben.

Punktevergabe

Die Jury jedes der 37 Teilnehmerländer und das Publikum der Teilnehmerländer tragen jeweils zur Hälfte zur Gesamtpunktzahl bei. Nur jeweils zehn Länder bekommen Punkte. Es werden zwölf, zehn, acht und dann herabzählend bis zur Eins Punkte vergeben. Am Ende werden Jury- und Publikumswertung addiert und das Ergebnis steht fest. Sind zwei Länder punktgleich, gewinnt das Land mit den meisten Publikumsstimmen.

Punktepräsentation

Seit dem ESC in Tel Aviv 2019 ist die Präsentation der Punkte bis zum Schluss spannend. Zuerst werden wie früher die Jurypunkte verteilt. Bei den Publikumspunkten fängt die Vergabe dann bei dem Land mit den wenigsten Punkten an, erst am Ende wird der Publikumsliebling benannt und dessen Punktzahl veröffentlicht. Damit steht auch erst am Ende der ESC-Gewinner fest.

