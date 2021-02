Das Gute und Schlechte ausbalancieren

Das Konzept von Yin und Yang gibt es schon seit tausenden von Jahren. Die gebürtige Chinesin und New Yorker Designerin Daisy Wang erklärt « Refinery29 », was dahinter steckt : « Die Theorie von Yin und Yang wurde vor siebentausend Jahren von Fuxi, einem kulturellen Helden Chinas aus Mythologie und Legenden, eingeführt. » Das Yin-Yang-Diagra mm, das wir heute kennen, wurde dann erst s päter während der Song-Dynastie etabliert.

Das Symbol fand in den 19 60er - Jahren d urch die Hippie-Bewegung d en Weg in die westliche Kultur. I n den 90ern tauchte Yin und Yang etwa als Charm an Chokern oder als Symbol auf Batikshirts auf. « Der Gebrauch des Yin und Yang Symbols in der Mode fing mit dem Glauben an, dass es dem Träger oder der Trägerin h ilft , das Gute und Schlechte im Leben auszubalancieren » , sagt Daisy Wang.