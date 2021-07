5. September - An diesem Tag zahlst du nur 5 Stutz fürs Kinoticket

So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «People» an – schon läufts.

Über 200 Kinos im ganzen Land sind dabei

An diesem einen Sonntag kostet das Kinoticket sportliche fünf Franken – das Gefühl, unter Menschen und damit Gleichgesinnten zu sein, gibts gratis dazu. Hoffentlich aber ohne die Pyros von der Nati-Feier, die kommen in Innenräumen nicht ganz so gut (glaub uns, wir sprechen da aus Erfahrung). Insgesamt 226 Kinos, mit mehr als 550 Kinosälen, in der Schweiz und in Liechtenstein beteiligen sich an der fünften Ausgabe des Events – die komplette Liste findest du dort.