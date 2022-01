Beauty-Trends 2022: Bunte Buzzcuts, Glitzer-Make-up und Co.

Geht ein Jahr zu Ende, ist das irgendwo immer auch ein neuer Anfang – und zwar auf allen Ebenen, auch in Sachen neuer Trends. Was dich 2022 beautytechnisch erwartet, lässt sich übrigens nicht nur mit Hilfe einer Glaskugel erahnen.

Das Inspirations-Portal Pinterest hat seine Userinnen und User und Suchanfragen beobachtet und herausgefunden, was besonders interessiert. Und auch die Social-Media-Welt gibt schon jetzt einen kleinen Einblick, was in diesem Jahr bei Make-up, Frisuren und Nägeln eine besonders grosse Rolle spielt.