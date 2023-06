Gegen Stress: Diese Tiere streichelst du an Flughäfen

Der neueste Zugang zu der sogenannten Wag Brigade (auf Deutsch: Wedel-Brigade) ist Duke Ellington Morris – die erste Katze im tierischen Team. Der ehemals verwilderte Streuner wurde in einem Tierheim aufgenommen und kurz darauf von einer Familie in San Francisco adoptiert und anschliessend als Tiertherapeut zertifiziert.

Therapietiere sind an verschiedenen Flughäfen im Dienst

Doch nicht nur in San Francisco, sondern auch an anderen Flughäfen in den USA stehen seit dem Terroranschlag am 11. September 2001 vermehrt Therapietiere im Einsatz. So zum Beispiel auch in Los Angeles, wo die Hunde mit ihrer roten Weste mit der Aufschrift «Pet me» (auf Deutsch: streichle mich) gemeinsam mit ihren Begleiterinnen und Begleitern durch die verschiedenen Gates streifen – immer auf der Suche nach Streicheleinheiten und bereit, um Trost zu spenden sowie Stress zu mindern.