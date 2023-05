Wetter Schweiz: Sommertag am Donnerstag möglich

Strandbad Tiefenbrunnen in Zürich: Die meisten Badis öffnen in den nächsten Wochen.

Ein Hochdruckgebiet bringt diese Woche mildes und sonniges Wetter in die Schweiz. Nach einem verregneten und kühlen 1. Mai steigen die Temperaturen bereits am Dienstag auf 17 Grad im Norden und 21 Grad im Süden an. Lokal sind am Morgen noch einige Schauer möglich. Die Sonne hat einen harten Stand, es bleibt mehrheitlich bewölkt.